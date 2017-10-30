Makiavelli39

$5
Нужно написать статью на спорт тематику. Тема "упражнения для плоского живота". В тексте должно быть 4000 збп и тематические фото. Более подробную информацию предоставлю исполнителю.
Копирайтинг9 заявок
Закрыт
6 лет назад
Нужно написать статью на спорт тематику. Тема "упражнения для плоского живота". В тексте должно быть 4000 збп и тематические фото. Более подробную информацию предоставлю исполнителю.
Нужно написать описания спортивного питания для интернет-магазина. Необходимо написать 10 описаний спортивных добавок по 1000 збп каждое. Стоимость 1000 збп/30 грн. Предоставлю образцы, которые нужно взять в пример. Оплата на карту ПриватБанка и WMU кошелек ...