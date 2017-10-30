Makiavelli39

Нужно написать описания спортивного питания для интернет-магазина. Необходимо написать 10 описаний спортивных добавок по 1000 збп каждое. Стоимость 1000 збп/30 грн. Предоставлю образцы, которые нужно взять в пример. Оплата на карту ПриватБанка и WMU кошелек ...