Начинающий Web программист
Программист ,с большим желанием и энтузиазмом к выполнению сложных задач.
Предпочитаю основательный и углубленный подход в выполнении своих профессиональных задач.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
PythonVue.js
Никита справился на все 100%. Рекомендую исполнителя! Все предпочтения были учтены и реализованы. Всегда выходил на связь и отвечал на все вопросы.
Ответный отзыв
Спасибо большое за довери и кореектоное общение. Рекомндую данного заказчика для сотрудничества