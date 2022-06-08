Makotin

Никита Makotin

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Начинающий Web программист

Программист ,с большим желанием и энтузиазмом к выполнению сложных задач.

Предпочитаю основательный и углубленный подход в выполнении своих профессиональных задач.

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Отзывы заказчиков

s_koltunov
Сергей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
3 года назад
Парсер python категория + фильтра интернет-магазина
PythonVue.js
Никита справился на все 100%. Рекомендую исполнителя! Все предпочтения были учтены и реализованы. Всегда выходил на связь и отвечал на все вопросы.
Спасибо большое за довери и кореектоное общение. Рекомндую данного заказчика для сотрудничества
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