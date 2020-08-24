Здравствуйте!
Наша компания "Mrs.V1PER'S DESIGN" рада приветствовать вас!
Мы создадим уникальный запоминающийся дизайн для вашей группы/компании в кратчайшие сроки!
Мы предоставляем такие услуги:
-Создание дизайнов актуальных сториз и этикеток для инстаграма;
-Создание дизайна логотипа для группы/канала/компании;
-Создание дизайна обложки и заставки для группы/канала;
-Создание инфографики;
Мы работаем с такими программами:
-Canva;
-Adobe Photoshop;
-CorelDraw;
-Paint;
При сотрудничестве с нами вы получаете:
- 2+ года опыта работы;
- дизайн, который будет соответствовать Вашим требованиям;
- работу до желаемого результата;
- оперативный отклик на возникшие вопросы по проекту;
- соблюдение сроков- ответственный подход к работе;
На выходе вы получаете качественный, уникальный дизайн, который будет эффективно работать для вашего бизнеса.
Наш сайт с работами и ценами:
https://mrsv1per.wordpress.com/
Наши контакты:
+380508501514
+380956710801
Пишите,звоните и мы будем рады с вами сотрудничать)
Портфолио
- Создание инфографики84 просмотра
- Дизайн обложек каналов и групп83 просмотра
- Дизайн логотипа компании76 просмотров
- Дизайн актуальных сториз и этикеток83 просмотра