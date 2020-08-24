Дизайн на все случаи жизни!

Здравствуйте!

Наша компания "Mrs.V1PER'S DESIGN" рада приветствовать вас!

Мы создадим уникальный запоминающийся дизайн для вашей группы/компании в кратчайшие сроки!

Мы предоставляем такие услуги:

-Создание дизайнов актуальных сториз и этикеток для инстаграма;

-Создание дизайна логотипа для группы/канала/компании;

-Создание дизайна обложки и заставки для группы/канала;

-Создание инфографики;

Мы работаем с такими программами:

-Canva;

-Adobe Photoshop;

-CorelDraw;

-Paint;

При сотрудничестве с нами вы получаете:

- 2+ года опыта работы;

- дизайн, который будет соответствовать Вашим требованиям;

- работу до желаемого результата;

- оперативный отклик на возникшие вопросы по проекту;

- соблюдение сроков- ответственный подход к работе;

На выходе вы получаете качественный, уникальный дизайн, который будет эффективно работать для вашего бизнеса.

Наш сайт с работами и ценами:

https://mrsv1per.wordpress.com/

Наши контакты:

+380508501514

+380956710801

Пишите,звоните и мы будем рады с вами сотрудничать)