Иллюстратор и художник. Творю от души и вкладываю душу в то, что делаю

Иллюстрирую книги, журналы, буклеты, открытки, создаю логотипы. Работаю в любых жанрах и стилях. Быстро, качественно и, с учетом пожеланий заказчика. Рисую в акварели, карандаше и Adobe illustrator.

Моя почта: [email protected].

Мои портфолио: https://www.artstation.com/makseras, https://www.behance.net/makseras9e20