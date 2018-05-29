Иллюстратор и художник. Творю от души и вкладываю душу в то, что делаю
Иллюстрирую книги, журналы, буклеты, открытки, создаю логотипы. Работаю в любых жанрах и стилях. Быстро, качественно и, с учетом пожеланий заказчика. Рисую в акварели, карандаше и Adobe illustrator.
Моя почта: [email protected].
Мои портфолио: https://www.artstation.com/makseras, https://www.behance.net/makseras9e20
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Портфолио
- Растровая иллюстрация164 просмотра
- Иллюстрации в Adobe199 просмотров
- Векторная иллюстрация249 просмотров
- Логотипы254 просмотра
- Векторная иллюстрация255 просмотров
- Иллюстрация1309 просмотров