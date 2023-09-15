Качественная работа-мой девиз

Качественная работа ТуТ.

Приветствую в моём аккаунте, меня зовут Максим, если вам необходимо качественно сделать копирайтинг, рерайтинге либо перевод то вы обратились по верному адресу.

Есть опыт работы в написании, переводе текстов а так же делаю качественные переводы на русский, украинский, английский польский.

Тексты и переводы на различную тематику.

Так же делаю озвучку на Youtube.