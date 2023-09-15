Качественная работа-мой девиз
Качественная работа ТуТ.
Приветствую в моём аккаунте, меня зовут Максим, если вам необходимо качественно сделать копирайтинг, рерайтинге либо перевод то вы обратились по верному адресу.
Есть опыт работы в написании, переводе текстов а так же делаю качественные переводы на русский, украинский, английский польский.
Тексты и переводы на различную тематику.
Так же делаю озвучку на Youtube.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1191
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Портфолио
- Характер и темперамент (ENG)нет просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана добре
Ответный отзыв
Хороший замовник, все пройшло на відмінно
$1
10 баллов
2 года назад
Украинский языкНаписание обзоров
Робота виконана добре
Ответный отзыв
Хороший замовник, все пройшло на відмінно
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#315
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#543
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1598
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#3095