Maksim1207

Максим Бухоник Maksim1207

 
41 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная работа-мой девиз

Качественная работа ТуТ.

Приветствую в моём аккаунте, меня зовут Максим, если вам необходимо качественно сделать копирайтинг, рерайтинге либо перевод то вы обратились по верному адресу.

Есть опыт работы в написании, переводе текстов а так же делаю качественные переводы на русский, украинский, английский польский.

Тексты и переводы на различную тематику.

Так же делаю озвучку на Youtube.

#18Украинский язык
#42Написание обзоров
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1191
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана добре
Хороший замовник, все пройшло на відмінно
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на українскій мові
Украинский языкНаписание обзоров
Робота виконана добре
Хороший замовник, все пройшло на відмінно
Ответный отзыв
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#315
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#543
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1598
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#3095