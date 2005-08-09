Maksim_Seremet

Швидко якісно та дешево

Привіт я починаючий фрілансер який за невелику плату готовий виконати твою роботу

Мої навички та можливості:

Мовний аналіз: Я володію розумінням і аналізом багатьох мов, що дозволяє мені перекладати, аналізувати текст і писати контент на різних мовах.

Створення тексту: Здатен писати якісний текст на різні теми, включаючи статті, огляди, інструкції .

Відповіді на запитання: Надаю точні та інформативні відповіді на запитання на різні теми, які ви ставите.

Розрахунки та аналіз: Здатен виконувати математичні розрахунки, аналізувати статистичні дані та писати звіти.