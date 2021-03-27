Front-end developer
Привет! Меня зовут Максим, мне 26 лет.
Front-End разработкой занимаюсь более 1.5 года.
В своей работе использую:
- HTML5, CSS3 (sass\scss),
- JS, jQuery (различные фреймворки),
- Git, Gulp, Prepros,
- Adobe Photoshop, Figma, Avocode.
Данные технологии дают мне возможность верстать красивые, адаптивные, кроссбраузерные, функциональные сайты.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Максим выполнил задание день в день. Отличный исполнитель. Всё четко и по делу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик!