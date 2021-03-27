MaksymDev

Максим MaksymDev

 
29 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Front-end developer

Привет! Меня зовут Максим, мне 26 лет.

Front-End разработкой занимаюсь более 1.5 года.

В своей работе использую:

- HTML5, CSS3 (sass\scss),

- JS, jQuery (различные фреймворки),

- Git, Gulp, Prepros,

- Adobe Photoshop, Figma, Avocode.

Данные технологии дают мне возможность верстать красивые, адаптивные, кроссбраузерные, функциональные сайты.

JavascriptHTMLFigmajQuerySCSSSASSGulpPhotoshopGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
vipmaxim
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
Заставить кнопку переходить на ссылку
Максим выполнил задание день в день. Отличный исполнитель. Всё четко и по делу. Рекомендую.
Отличный заказчик!
Ответный отзыв