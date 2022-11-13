Maksym_Dev

Максим Maksym_Dev

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTML - верстка сайтов

Привет, меня зовут Максим, мне 23 года

Владею адаптивной HTML - вёрсткой под любой размер экрана из готового макета Figma

Верстаю кроссбраузерно, с использованием семантических тегов для повышения видимости вашего сайта для поисковых систем

Мой стек технологий:

  • HTML5(Jade/PUG)

  • CSS3(SCSS/SASS)

  • JavaScript

  • jQuery

  • Figma

  • BEM

  • Gulp

  • Git

  • Различные плагины ( анимация / слайдеры )

Гарантирую кроссбраузерный, оптимизированный и адаптивный сайт на выходе, количество страниц не имеет значения

Пишите в любое время, онлайн почти всегда, буду рад поработать с Вами

Telegram - @mak7devel

GMail - [email protected]

Портфолио с примерами вёрстки - panasiukmaksym.github.io