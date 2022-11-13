Maksym_Dev

HTML - верстка сайтов
Привет, меня зовут Максим, мне 23 года
Владею адаптивной HTML - вёрсткой под любой размер экрана из готового макета Figma
Верстаю кроссбраузерно, с использованием семантических тегов для повышения видимости вашего сайта для поисковых систем
Мой стек технологий:
HTML5(Jade/PUG)
CSS3(SCSS/SASS)
JavaScript
jQuery
Figma
BEM
Gulp
Git
Различные плагины ( анимация / слайдеры )
Гарантирую кроссбраузерный, оптимизированный и адаптивный сайт на выходе, количество страниц не имеет значения
Пишите в любое время, онлайн почти всегда, буду рад поработать с Вами
Telegram - @mak7devel
GMail - [email protected]
Портфолио с примерами вёрстки - panasiukmaksym.github.io