Обережно!!! Якісна верстка!

В верстці більше ніж 2 роки;

Завжди на зв'язку готовий в любий момент приступити до роботи);

Знання та вміння:

HTML5;

CSS3;

JavaScript;

SASS(SCSS);

Gulp;

БЕМ;

Flexbox;

Git;

Responsive;

Акуратний та продуманий код;

Бібліотеки не використовую, якщо цього не вказано в ТЗ;

Мої контактні дані:

Telegram: Maksym_web_developer;

GitHub: https://github.com/Maksymgeer;

Номер телефону: +380686737388;