Обережно!!! Якісна верстка!
В верстці більше ніж 2 роки;
Завжди на зв'язку готовий в любий момент приступити до роботи);
Знання та вміння:
HTML5;
CSS3;
JavaScript;
SASS(SCSS);
Gulp;
БЕМ;
Flexbox;
Git;
Responsive;
Акуратний та продуманий код;
Бібліотеки не використовую, якщо цього не вказано в ТЗ;
Мої контактні дані:
Telegram: Maksym_web_developer;
GitHub: https://github.com/Maksymgeer;
Номер телефону: +380686737388;
Портфолио
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