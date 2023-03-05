Maksymgeer

Максим Maksymgeer

 
21 годУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Обережно!!! Якісна верстка!

В верстці більше ніж 2 роки;

Завжди на зв'язку готовий в любий момент приступити до роботи);

Знання та вміння:

  • HTML5;

  • CSS3;

  • JavaScript;

  • SASS(SCSS);

  • Gulp;

  • БЕМ;

  • Flexbox;

  • Git;

  • Responsive;

  • Акуратний та продуманий код;

  • Бібліотеки не використовую, якщо цього не вказано в ТЗ;

Мої контактні дані:

Telegram: Maksym_web_developer;

GitHub: https://github.com/Maksymgeer;

Номер телефону: +380686737388;

JavascriptSCSSSASSGulp