MalinovMalchik

Я художник и Я рисую.

Доброго времени суток, я цифровой художник с опытом в 6 лет, идеально овладевший таким графическим редактором как "paint tool SAI". Мое основное направление это "Реализм", но с течением времени мне стало скучно и я создал для себя несколько новых, фирменных стилей. Срок выполнения и цена работы варьируется в зависимости от сложности поставленных задач. Буду рад сотрудничеству.