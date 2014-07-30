Мой e-mail: [email protected]
Начинающий фрилансер. Работаю по большей части за отзывы. Имею опыт в поисковых системах сети интернет свыше 10 лет. Опыт в сфере Авторских статей - 1 год. Студент 2 курса по специальности "Учитель английского языка".
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Отзывы заказчиков
$28
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Заказчик грамотно и чётко поставил задачу задачу. Общался вежливо. С оплатой вышла некоторая задержка. Но в целом впечатления положительные
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