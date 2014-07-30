Malkavianin

Даниил Malkavianin

 
27 летРоссия/Кузнецк
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Мой e-mail: [email protected]

Начинающий фрилансер. Работаю по большей части за отзывы. Имею опыт в поисковых системах сети интернет свыше 10 лет. Опыт в сфере Авторских статей - 1 год. Студент 2 курса по специальности "Учитель английского языка".

Отзывы заказчиков
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$28
10 баллов
9 лет назад
Собрать информацию в сети. На английском и русском
все ok
Заказчик грамотно и чётко поставил задачу задачу. Общался вежливо. С оплатой вышла некоторая задержка. Но в целом впечатления положительные
Ответный отзыв
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