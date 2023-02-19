Віктор Захарченко ManakinosManakinos
Професійний рерайтер з більш ніж 5-річним досвідом переписування та переформулювання тексти, зберігаючи зміст та ідею. Маю ступінь бакалавра з журналістики та майстерність у використанні SEO-принципів для оптимізації контенту.
Професійні навички:
Відмінне знання граматики та стилістики української та англійської мов;
Вміння швидко та точно перефразовувати тексти різного стилю та обсягу;
Розуміння SEO-принципів та вміння їх використовувати для підвищення видимості контенту в пошукових системах;
Досвід роботи зі статтями, блогами, описами товарів та іншими типами контенту.
Досвід роботи:
Рерайтер в Інтернет-агентстві "SEO Pro" (2018-2020): переписував та оптимізував тексти для веб-сайтів клієнтів з різних галузей, таких як туризм, медицина та фінанси.
Фріланс-рерайтер (2020-дотепер): співпрацює з клієнтами з різних країн та галузей, надаючи послуги переписування та переформулювання контенту.