Професійний рерайтер з більш ніж 5-річним досвідом

Професійний рерайтер з більш ніж 5-річним досвідом переписування та переформулювання тексти, зберігаючи зміст та ідею. Маю ступінь бакалавра з журналістики та майстерність у використанні SEO-принципів для оптимізації контенту.

Професійні навички:

Відмінне знання граматики та стилістики української та англійської мов;

Вміння швидко та точно перефразовувати тексти різного стилю та обсягу;

Розуміння SEO-принципів та вміння їх використовувати для підвищення видимості контенту в пошукових системах;

Досвід роботи зі статтями, блогами, описами товарів та іншими типами контенту.

Досвід роботи: