Manakinos

Віктор Захарченко Manakinos

 
21 годУкраина/Винница
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Професійний рерайтер з більш ніж 5-річним досвідом

Професійний рерайтер з більш ніж 5-річним досвідом переписування та переформулювання тексти, зберігаючи зміст та ідею. Маю ступінь бакалавра з журналістики та майстерність у використанні SEO-принципів для оптимізації контенту.

Професійні навички:

  • Відмінне знання граматики та стилістики української та англійської мов;

  • Вміння швидко та точно перефразовувати тексти різного стилю та обсягу;

  • Розуміння SEO-принципів та вміння їх використовувати для підвищення видимості контенту в пошукових системах;

  • Досвід роботи зі статтями, блогами, описами товарів та іншими типами контенту.

Досвід роботи:

  • Рерайтер в Інтернет-агентстві "SEO Pro" (2018-2020): переписував та оптимізував тексти для веб-сайтів клієнтів з різних галузей, таких як туризм, медицина та фінанси.

  • Фріланс-рерайтер (2020-дотепер): співпрацює з клієнтами з різних країн та галузей, надаючи послуги переписування та переформулювання контенту.