Может кто-то предложить сделать по теме этого - http://6.test0004.z8.ru/ipoteka/ баннер ЖИВОЙ, яркий, привлекательный, в стиле XP. А то тут одни сделали, в-общем сами видите. Бюджет до 100 долл, но только после одобрения, а то это уже ...
- Баннеры24 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $2500
Необходима качественная разработка базы данных (БД) с поиском и подбором одной или нескольких записей по ПРИБЛИЖЕННО совпадающим полям из формы запроса, которая формируется из полей этой самой БД и доступна пользователю через сайт. Из отобранных ...Базы данных16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Может кто-то предложить сделать по теме этого - http://6.test0004.z8.ru/ipoteka/ баннер ЖИВОЙ, яркий, привлекательный, в стиле XP. А то тут одни сделали, в-общем сами видите. Бюджет до 50 долл, но только после одобрения, а то это уже ...Баннеры7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужен ипотечный калькулятор типа как здесь http://www.nikom.ru/klientam/calculator В алгоритмах или адаптации Вам необходимо разобраться самостоятельно. Рассмотрим уже имеющиеся готовые решения или Ваши предложения. Универсальность и гибкость изделия приветствуетсяВеб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $1000
Необходима качественная разработка базы данных (БД) с поиском и подбором одной или нескольких записей по ПРИБЛИЖЕННО совпадающим полям из формы запроса, которая формируется из полей этой самой БД и доступна пользователю через сайт. Из отобранных ...Базы данных8 заявокЗакрыт17 лет назад