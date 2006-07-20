Manasseh

С.М. Ким Manasseh

 
57 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Флеш баннер 240х400

    Может кто-то предложить сделать по теме этого - http://6.test0004.z8.ru/ipoteka/ баннер ЖИВОЙ, яркий, привлекательный, в стиле XP. А то тут одни сделали, в-общем сами видите. Бюджет до 100 долл, но только после одобрения, а то это уже ...

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Подбор ипотечной программы

    $2500

    Необходима качественная разработка базы данных (БД) с поиском и подбором одной или нескольких записей по ПРИБЛИЖЕННО совпадающим полям из формы запроса, которая формируется из полей этой самой БД и доступна пользователю через сайт. Из отобранных ...

    Базы данных16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флеш баннер

    $50

    Может кто-то предложить сделать по теме этого - http://6.test0004.z8.ru/ipoteka/ баннер ЖИВОЙ, яркий, привлекательный, в стиле XP. А то тут одни сделали, в-общем сами видите. Бюджет до 50 долл, но только после одобрения, а то это уже ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ипотечный калькулятор

    $100

    Нужен ипотечный калькулятор типа как здесь http://www.nikom.ru/klientam/calculator В алгоритмах или адаптации Вам необходимо разобраться самостоятельно. Рассмотрим уже имеющиеся готовые решения или Ваши предложения. Универсальность и гибкость изделия приветствуется

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Подбор ипотечной программы

    $1000

    Необходима качественная разработка базы данных (БД) с поиском и подбором одной или нескольких записей по ПРИБЛИЖЕННО совпадающим полям из формы запроса, которая формируется из полей этой самой БД и доступна пользователю через сайт. Из отобранных ...

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад