Может кто-то предложить сделать по теме этого - http://6.test0004.z8.ru/ipoteka/ баннер ЖИВОЙ, яркий, привлекательный, в стиле XP. А то тут одни сделали, в-общем сами видите. Бюджет до 100 долл, но только после одобрения, а то это уже ...