Требуется визуализация классических интерьеров по тз. Моделировать мягкую мебель практически не нужно-используйте свои библиотеки, максимально приближенные к заданию. Корпусная мебель и кухня-строго по заданию, здесь надо поработать и с фасадами и с текстурами-в соответствии тз. ...