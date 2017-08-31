Требуется визуализация классических интерьеров по тз. Моделировать мягкую мебель практически не нужно-используйте свои библиотеки, максимально приближенные к заданию. Корпусная мебель и кухня-строго по заданию, здесь надо поработать и с фасадами и с текстурами-в соответствии тз. ...
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$4
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- Интерьеры и Экстерьеры16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется по моей схеме выполнить визуализацию благоустройства территории с элементами ландшафтного дизайна. Выдам 3д общего участка без детализации. Предлагайте пожалуйста цену за сотку земельного участка.Ландшафтный дизайн14 заявокЗакрыт4 года назад
Нужны визы по детской. Выдам исходник стены в 3ds.Завершен4 года назад
Требуется создать визы кухня, гостиная и санузел- общая площадь 30кв. Минимализм. Выдам 3ds модель стен и размеры- все подробно поясню. Прошу выставить минимальный прайс.Завершен4 года назад
- $200
планировки и тз вышлю по почте.Оплата по факту исполнения.Завершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
4 года назад
Приятное сотрудничество – профессиональный подход, порядочность и корректное общение! Спасибо!
Ответный отзыв
чудесно все сделано, работа принята.
$100
10 баллов
6 лет назад
Отличный заказчик! Приятно работать. Оплата даже раньше срока была произведена в полном объеме.
Ответный отзыв
Чудесное исполнение,все четко по заданию,качественно и в срок.За доверие и работу без предоплаты Оксане предложено сотрудничество на постоянной основе.