Manen1953

Альфия Маненкова Manen1953

 
47 летРоссия/Альметьевск
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Архитектор

Проектирую здания и интерьеры, предлагаю визуализировать мои проекты.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Ochkarik
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
4 года назад
Визы
Приятное сотрудничество – профессиональный подход, порядочность и корректное общение! Спасибо!
чудесно все сделано, работа принята.
Ответный отзыв
xandrafox
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Требуется визуализация спальни и ванной прованс
Отличный заказчик! Приятно работать. Оплата даже раньше срока была произведена в полном объеме.
Чудесное исполнение,все четко по заданию,качественно и в срок.За доверие и работу без предоплаты Оксане предложено сотрудничество на постоянной основе.
Ответный отзыв