Manov-Daniil

UX/UI дизайн.

Привет.

Меня зовут Даниил Манов. Я UX/UI дизайнер.

Я создаю интерфейсы для мобильных и desktop, приложений и сайтов. Для этого провожу исследования, анализирую конкурентов, не повторяю их ошибок и создаю красивый и удобный интерфейс, соответствующий современным принципам и стандартам дизайна.

Хороший UX/UI дизайн позволяет пользователю быстро выполнить его запросы и желание вернуться данному сервису в следующий раз.

Могу сделать анимацию интерфейса/сайта.

Посмотрите примеры моих работ на Behance или Dribble.

Программы в которых я могу работать: