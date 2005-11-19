Manov-Daniil

UX/UI дизайн.
Привет.
Меня зовут Даниил Манов. Я UX/UI дизайнер.
Я создаю интерфейсы для мобильных и desktop, приложений и сайтов. Для этого провожу исследования, анализирую конкурентов, не повторяю их ошибок и создаю красивый и удобный интерфейс, соответствующий современным принципам и стандартам дизайна.
Хороший UX/UI дизайн позволяет пользователю быстро выполнить его запросы и желание вернуться данному сервису в следующий раз.
Могу сделать анимацию интерфейса/сайта.
Посмотрите примеры моих работ на Behance или Dribble.
Программы в которых я могу работать:
- Adobe Photoshop CC
- Adobe illustrator
- Adobe XD
- Figma
Я против войны в Украине!