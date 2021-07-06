Mantomanto

Разработка чат-ботов

Команда разработчиков чат-ботов ищет интересные проекты!

Наши реализованные кейсы:

club197867213|@xasky_bot] - поиск попутчиков для посылок. Агрегирует с одной стороны людей, которые в ближайшее время планируют совершить какую-либо поездку, и с другой стороны заказчиков, которым необходимо передать какой-либо груз из города в город.

@FrekkenBot - Это бот помощи молодым мамам и семьям. В нём по категориям собраны карточки с направлениями развития детей (Спорт, Soft skills и тд), проходя которые, можно отслеживать прогресс. К нему подключена Google Аналитика и внутри отслеживается каждое перемещение пользователя от первого сообщения в чате до момента, когда пользователям что-то не нравится и их это раздражает, и они перестают пользоваться ботом (это к вашему вопросу о том, где может пригодиться Google Аналитика);

@new_demo_shop_tg_bot - бот-магазин стилизованный под персонажа. Полноценный магазин в телеграмме, к нему подключена Яндекс касса, заказы после обработки отправляются в CRM систему.

Также помогу с выходом на международный рынок, СНГ, РФ! Есть база лидов и прямые контакты.