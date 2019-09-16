Для веб сайта нужно сделать редизайн страницы. Сайт находится по адресу http://www.guitar.international/ Страница для редизайна - http://www.guitar.international/videos
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Для веб сайта нужно сделать редизайн страницы. Сайт находится по адресу http://www.guitar.international/ Страница для редизайна - http://www.guitar.international/videos
Добрый день, нужно разработать логотип в двух тонах (для сетлого фона и для темного фона) для веб сайта. Веб сайт находится по адресу http://www.guitar.international/
Привет, нужен художник (желательно карандаш), который сможет мне помочь оформить веб сайт на музыкальную тему. 6 иллюстраций на тему фламенко и гитары для размещение на карточки. Примеры приложены.