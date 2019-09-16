ManuU

Михаил ManuU

 
43 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Создать логотип

    Добрый день, нужно разработать логотип в двух тонах (для сетлого фона и для темного фона) для веб сайта. Веб сайт находится по адресу http://www.guitar.international/

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Веб художник (карандаш)

    $230

    Привет, нужен художник (желательно карандаш), который сможет мне помочь оформить веб сайт на музыкальную тему. 6 иллюстраций на тему фламенко и гитары для размещение на карточки. Примеры приложены.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Создать логотип
Михаил отличный заказчик - моментальное принятие решения и оплата. Спасибо за проект!
Работа сделана качественно и в срок.
Ответный отзыв
Alina_shuvaeva
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Сделать редизайн веб страницы.
Очень приятный заказчик, всё четко объяснил, всегда на связи и готов прислушиваться. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Отличный дизайнер. Алина помогла мне сделать редизайн приложения, предожила несколько вариантов на выбор и подготовила все в короткий
Ответный отзыв
Flichart
29 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$228
10 баллов
6 лет назад
Веб художник (карандаш)
Михаил приятный в общении человек. Задачи поставлены чётко и ясно. Оперативная обратная связь. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Работа сделана хорошо
Ответный отзыв