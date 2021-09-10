ManzaevaTatyana

Татьяна ManzaevaTatyanaManzaevaTatyana
25 летРоссия/Владивосток
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
ЮРИСТ I НАЧИНАЮЩИЙ ФРИЛАНСЕР I ОТЛИЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК
Практикующий юрист.
Имеется опыт работы как с юридическими, так и с физическими лицами.
- Составление процессуальных документов, подача их в суд.
- Составление претензий, заявлений, ответов на различные проверки и т.д.
- Есть опыт работы с налоговыми органами, судебными приставами, ФАС, прокуратурой и др.
- Анализ договоров, их составление, протоколы разногласий, приведение в соответствии с законодательством РФ.
- Анализ и составление внутренней документации организации.
- Консультации по различным вопросам права.
Поставленная речь, грамотность при письме, умение выступать публично.
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