ManzaevaTatyana

ЮРИСТ I НАЧИНАЮЩИЙ ФРИЛАНСЕР I ОТЛИЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Практикующий юрист.

Имеется опыт работы как с юридическими, так и с физическими лицами.

Составление процессуальных документов, подача их в суд.

Составление претензий, заявлений, ответов на различные проверки и т.д.

Есть опыт работы с налоговыми органами, судебными приставами, ФАС, прокуратурой и др.

Анализ договоров, их составление, протоколы разногласий, приведение в соответствии с законодательством РФ.

Анализ и составление внутренней документации организации.

Консультации по различным вопросам права.

Также имеется опыт работы в розничной сети, где я занималась подбором персонала, повышением продаж и маркетинговой частью.

Поставленная речь, грамотность при письме, умение выступать публично.