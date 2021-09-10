ManzaevaTatyana

Татьяна ManzaevaTatyana

 
25 летРоссия/Владивосток
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
ЮРИСТ I НАЧИНАЮЩИЙ ФРИЛАНСЕР I ОТЛИЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Практикующий юрист.

Имеется опыт работы как с юридическими, так и с физическими лицами.

  • Составление процессуальных документов, подача их в суд.
  • Составление претензий, заявлений, ответов на различные проверки и т.д.
  • Есть опыт работы с налоговыми органами, судебными приставами, ФАС, прокуратурой и др.
  • Анализ договоров, их составление, протоколы разногласий, приведение в соответствии с законодательством РФ.
  • Анализ и составление внутренней документации организации.
  • Консультации по различным вопросам права.
Также имеется опыт работы в розничной сети, где я занималась подбором персонала, повышением продаж и маркетинговой частью.

Поставленная речь, грамотность при письме, умение выступать публично.