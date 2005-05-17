✨Дизайн сайтов. Лендинги. Таплинк. Вёрстка сайтов на Тильде✨

Привет👋

Меня зовут Мария, можно просто Маринетт. Живу в Минске, Беларусь. Мне 16 лет. Занимаюсь веб-дизайном, потому что это то, что лежит к душе. Мне нравится что-то творить, выдумывать, а главное воплощать свои идеи в реальность.

Обожаю общение с новыми людьми!

Без проблем обсуждаю все голосом по телеграму. Есть вопросы? Все обсудим: )

Работаю по предоплате 40%

Все люди разные. Вкусы тоже разные, поэтому если тебе не понравится дизайн:

Я верну денюжки

Никто не виноват, что вкусы у дизайнера и заказчика отличаются. Чтобы все были довольны и с хорошим настроением, я верну всю сумму с предоплаты.

Все правки бесплатные!

Считаю, что не нужно брать деньги за правки. Всё, что захотите подправить - подправлю.

Важно: правки — это поменять местами блоки, или изменить цвета, текст или добавить иконку.

А доработки — это создать новую страницу или еще один банер.

Буду рада сотрудничеству 