Привет👋
Меня зовут Мария, можно просто Маринетт. Живу в Минске, Беларусь. Мне 16 лет. Занимаюсь веб-дизайном, потому что это то, что лежит к душе. Мне нравится что-то творить, выдумывать, а главное воплощать свои идеи в реальность.
Обожаю общение с новыми людьми!
Без проблем обсуждаю все голосом по телеграму. Есть вопросы? Все обсудим: )
Работаю по предоплате 40%
Все люди разные. Вкусы тоже разные, поэтому если тебе не понравится дизайн:
Я верну денюжки
Никто не виноват, что вкусы у дизайнера и заказчика отличаются. Чтобы все были довольны и с хорошим настроением, я верну всю сумму с предоплаты.
Все правки бесплатные!
Считаю, что не нужно брать деньги за правки. Всё, что захотите подправить - подправлю.
Важно: правки — это поменять местами блоки, или изменить цвета, текст или добавить иконку.
А доработки — это создать новую страницу или еще один банер.
Буду рада сотрудничеству