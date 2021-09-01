Ксения Султановская MarCat_AgencyMarCat_Agency
Digital Agency "MarCat" - креативное маркетинговое агентство полного цикла!
Мы используем комплексный подход в digital продвижении Вашего бренда и создадим для вас уникальную маркетинговую книгу - Marketing Brand Gap.
Marketing Brand Gap - это уникальный продукт, который разрабатывается индивидуально для каждой компании.
Книга включает в себя четыре основных блока:
- Branding (создание лого, фирменного стиля, нейминга и слогана, баннеров и рекламных материалов);
- Analysis (детальный анализ целевой аудитории, конкурентов и SWOT-анализ);
- Brand Packing (создание страниц в социальных сетях, разработка сайта);
- Strategy (воронка продаж, уникальное торговое предложение под каждый сегмент целевой аудитории, SMART-цели, детальный контент-план, настройка таргетированной и контекстной рекламы);
- рекомендации по улучшению бизнес-процессов Вашей компании.
Дополнительно в нашем Digital - агентстве можно заказать:
- Создание чат-бота (создание и подключение к Telegram, написание сценария, рекомендации по продвижению)
- AR-маски (разработка масок для Instagram/Facebook)
- Настройка и запуск контекстной рекламы
- Digital Audit (первичный анализ каналов интернет-маркетинга Вашего бренда)
- Promotion (комплексное продвижение в социальных сетях, копирайтинг, создание фото/видео контента, запуск таргетированной и контекстной рекламы, создание рекламных креативов)
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