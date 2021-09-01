MarCat - Digital Agency

Digital Agency "MarCat" - креативное маркетинговое агентство полного цикла!

Мы используем комплексный подход в digital продвижении Вашего бренда и создадим для вас уникальную маркетинговую книгу - Marketing Brand Gap.

Marketing Brand Gap - это уникальный продукт, который разрабатывается индивидуально для каждой компании.

Книга включает в себя четыре основных блока:

- Branding (создание лого, фирменного стиля, нейминга и слогана, баннеров и рекламных материалов);

- Analysis (детальный анализ целевой аудитории, конкурентов и SWOT-анализ);

- Brand Packing (создание страниц в социальных сетях, разработка сайта);

- Strategy (воронка продаж, уникальное торговое предложение под каждый сегмент целевой аудитории, SMART-цели, детальный контент-план, настройка таргетированной и контекстной рекламы);

- рекомендации по улучшению бизнес-процессов Вашей компании.

Дополнительно в нашем Digital - агентстве можно заказать:

- Создание чат-бота (создание и подключение к Telegram, написание сценария, рекомендации по продвижению)

- AR-маски (разработка масок для Instagram/Facebook)

- Настройка и запуск контекстной рекламы

- Digital Audit (первичный анализ каналов интернет-маркетинга Вашего бренда)

- Promotion (комплексное продвижение в социальных сетях, копирайтинг, создание фото/видео контента, запуск таргетированной и контекстной рекламы, создание рекламных креативов)