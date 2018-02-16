Качественная вёрстка сайтов
Работа с:
- HTML5
- СSS3
- JavaScript
- Адаптивная вёрстка с использованием Bootstrap или без него
- React JS, React Native JS
- PHP, CodeIgniter
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Марк отлично справился с задачей, понятный и чистый код! рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оплата в срок, всегда поддерживает связь. Рекомендую.
$50
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель, все сделал четко, как было описано в ТЗ.
Ответный отзыв
Все чётко