Marates

Марк Marates

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Качественная вёрстка сайтов

Работа с:

  • HTML5
  • СSS3
  • JavaScript
  • Адаптивная вёрстка с использованием Bootstrap или без него
  • React JS, React Native JS
  • PHP, CodeIgniter
PHPJavascriptHTMLBootstrapReact NativeReact.jsCodeIgniter
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Php сделать бота
Марк отлично справился с задачей, понятный и чистый код! рекомендую!
Отличный заказчик, оплата в срок, всегда поддерживает связь. Рекомендую.
Ответный отзыв
grush83
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Вёрстка сайта по макету
Отличный исполнитель, все сделал четко, как было описано в ТЗ.
Все чётко
Ответный отзыв