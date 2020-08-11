MarcoDeValto

Приветствую! Мой опыт в копирайтинге и рерайтинге начинается со школьных времён, когда я писал сочинения и продолжается по сей день, когда я пишу тексты для своих заказчиков. За все эти годы я повышал качество русского языка прочитанными книгами и сейчас это 70 книг в год, что позволяет мне писать не только красиво, не используя тавтологий, но и на подсознательном уровне писать без ошибок (а если хоть одна из них попадается — я нахожу её перед прочтением текста перед сдачей). Мой опыт начинается с огромных текстов на олимпиадах в школе, за которые я получал грамоты, в с переходом в интернет-пространство я начал вести собственное тематическое сообщество в Вконтакте, где регулярно публиковал авторские посты. SMM-, SEM-, SERM- и SEO-копирайтинг я выучил практически нативно, просто постоянно сталкиваясь с этими темами и читая источники в поиске вдохновения для заказанного текста. Я работаю с таргетированной и контекстной рекламой, поэтому знаю основные понятия интернет маркетинга и меня не смутит указанный в ТЗ "непонятный" параметр eCPC. Я занимался заполнением сайтов по строительной тематике, но, к сожалению, с сокращением штата сотрудников, мне пришлось вернуться на фриланс и работать на биржах. Я очень ленивый человек и не делаю бесполезной работы, поэтому если я взялся за проект — пусть я потрачу больше времени, но я сделаю всё за один раз так, чтобы потом не пришлось вносить правки. И со мной не стоит беспокоится о дедлайнах — я всегда делаю те из поставленных задач, которые имеют больший приоритет и раньше должны быть выполнены, поэтому я всегда укладываюсь в дедлайны.