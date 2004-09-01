Margariitka

Маргарита Margariitka

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Журналист, корреспондент

ОБРАЗОВАНИЕ

01.09.2004 – 24.06.2009, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РЕКЛАМЫ, отделение - креатив в рекламе, специальность – копирайтер.

Сентябрь 2010- Октябрь 2011, ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОСТАНКИНО. Тележурналистика, редактура.

Дипломная работа на тему: «Product placement как эффективный инструмент бренд-менеджмента»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Музыкальная школа – 9 лет по классу фортепиано. Художественная школа (не закончена). Английский язык – Школа английского языка BKC.

Опыт работы: Телеканал Домашний - корреспондент, продюсер

Телеканал Культура - Ассистент редактора

Шоу-рум ElitDress - PR директор

Телеканал Russia.ru - журналист-новостник, переводчик, диктор