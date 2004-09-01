Margariitka

Нужно СРОЧНО расшифровать видеоматериал. Сегодня . Кассета продолжительностью 1 час. Интервью - говорит в основном один человек. ...
ОБРАЗОВАНИЕ
01.09.2004 – 24.06.2009, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РЕКЛАМЫ, отделение - креатив в рекламе, специальность – копирайтер.
Сентябрь 2010- Октябрь 2011, ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОСТАНКИНО. Тележурналистика, редактура.
Дипломная работа на тему: «Product placement как эффективный инструмент бренд-менеджмента»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Музыкальная школа – 9 лет по классу фортепиано. Художественная школа (не закончена). Английский язык – Школа английского языка BKC.
Опыт работы: Телеканал Домашний - корреспондент, продюсер
Телеканал Культура - Ассистент редактора
Шоу-рум ElitDress - PR директор
Телеканал Russia.ru - журналист-новостник, переводчик, диктор
- $25Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен расшифровщик для расшифровки видеоматериала - интервью. Расшифровка не сложная, в основном говорит только один человек. Срочно! Оплата - ...Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Расшифровка интервью СРОЧНО Сегодня! Видеоматериал. Кассета по времени - где-то около двух часов. Материал будет выложен на файлообменник сегодня вечером. Сделать надо к часам 8ми утра. ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $30
ОЧЕНЬ СРОЧНО нужен расшифровщик для расшифровывания где-то 4х часов видеоматериала (интервью), может быть и больше чем 4х - в среду появится еще немного материала. Если у Вас есть ...Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт14 лет назад