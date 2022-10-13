Представляю услуги UI/UX дизайна и копирайтинга, разработки логотипов

Приветствую! Я -Маргарита, начинающий специалист сферы веб-дизайна, поэтому готова выполнять Ваши заказы за оплату ниже рыночной и честные отзывы о выполненной работе.

Также интересуюсь сферой копирайтинга, грамотно пишу и общаюсь на русском и украинском языках.

Отвечаю на запросы и сообщения оперативно.

Я на Behance- https://www.behance.net/sapognikova42c