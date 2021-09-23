Margarita_Lvov

Сценарист, копирайтер
Мое портфолио http://mlscenarios.tilda.ws/
До недавнего времени работала в компании и проектов на freelance не брала. Сейчас открыта для предложений. Пишу тексты, сценарии на русском, украинском, английском. Немного о том, чем занималась в компании:
Заместитель руководителя отдела копирайтинга
Продуктовая IT-компания
Ноябрь 2018 - май 2021
Подготовка ТЗ для блога, постановка задач копирайтерам и контроль выполнения в Trello.
Коммуникация с SEO и SERM.
Редактирование текстов, внесение правок.
Написание и перевод (укр / рус) коммерческих, юридических, технических текстов, seo-статей, описаний для Youtube.
Создание слоганов и текстов для e-mail рассылок, чат-ботов.
Ведение блога по маркетингу.
Написание сторителлингов.