Margarita_Lvov

Сценарист, копирайтер

Мое портфолио http://mlscenarios.tilda.ws/

До недавнего времени работала в компании и проектов на freelance не брала. Сейчас открыта для предложений. Пишу тексты, сценарии на русском, украинском, английском. Немного о том, чем занималась в компании:

Заместитель руководителя отдела копирайтинга

Продуктовая IT-компания

Ноябрь 2018 - май 2021

Подготовка ТЗ для блога, постановка задач копирайтерам и контроль выполнения в Trello.

Коммуникация с SEO и SERM.

Редактирование текстов, внесение правок.

Написание и перевод (укр / рус) коммерческих, юридических, технических текстов, seo-статей, описаний для Youtube.

Создание слоганов и текстов для e-mail рассылок, чат-ботов.

Ведение блога по маркетингу.

Написание сторителлингов.