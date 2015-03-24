От маленьких заказов, до продолжительной поддержки проектов.

Добрый день.

Меня зовут Семён и я занимаюсь обслуживанием серверов IBM Domino. Так-же так как я разностороння личность есть опыт по администрированию сайтов, управляемых различными CMS. Если с какой-то CMS я не сталкивался, то могу вам смело сказать, что они в большинстве своем очень похожи и мне не составит труда (даже будет удавольствие и интерес) поработать с незнакомой мне системой.