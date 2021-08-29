Выполняю дизайн проект любой сложности!
Архитектурное высшее образование. Опыт работы-10 лет. Выполняю дизайн проект любой сложности, от лофта до классики! В любую точку мира!
Фотореалистичная 3Д визуализация и все необходимые технические чертежи для реализации обьекта+чертежи корпусной мебели для просчета стоимости (схематично)! Работаю быстро качественно с максимальной детализацией!
Разработка 3Д визуализация с подбором реальных элементов+ планировка - 11 $ за м кв.
Разработка 3Д визуализация с подбором реальных элементов+ базовые технические чертежи - 17 $ за м кв.
Разработка 3Д визуализация с подбором реальных элементов+ все технические чертежи - 23 $ за м кв.
https://mar320999011.wixsite.com/erem-interior-design- САЙТ С ПОРТФОЛИО И ОТЗЫВАМИ!
Портфолио
- Дизайн интерьера любой сложности в любом стеле!34 просмотра
- Дизайн интерьера любой сложности в любом стеле!45 просмотров
- Дизайн интерьера любой сложности в любом стеле!43 просмотра
- Дизайн интерьера любой сложности в любом стеле!37 просмотров
- Дизайн интерьера любой сложности в любом стеле!34 просмотра
- Дизайн интерьера любой сложности в любом стеле!20 просмотров
- Дизайн интерьера любой сложности в любом стеле!23 просмотра
- Дизайн интерьера любой сложности в любом стеле!25 просмотров
- Дизайн интерьера любой сложности в любом стеле!26 просмотров
- Дизайн интерьера любой сложности в любом стеле!23 просмотра
- Дизайн интерьера любой сложности в любом стеле!22 просмотра