Выполняю дизайн проект любой сложности!

Архитектурное высшее образование. Опыт работы-10 лет. Выполняю дизайн проект любой сложности, от лофта до классики! В любую точку мира!

Фотореалистичная 3Д визуализация и все необходимые технические чертежи для реализации обьекта+чертежи корпусной мебели для просчета стоимости (схематично)! Работаю быстро качественно с максимальной детализацией!

Разработка 3Д визуализация с подбором реальных элементов+ планировка - 11 $ за м кв.

Разработка 3Д визуализация с подбором реальных элементов+ базовые технические чертежи - 17 $ за м кв.

Разработка 3Д визуализация с подбором реальных элементов+ все технические чертежи - 23 $ за м кв.

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