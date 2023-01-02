Создам уникальный дизайн для ваших проектов)
Качества: перфекционизм, креативное мышление, трудолюбие, выносливость, худ. талант, эстетический вкус.
Навыки: цветокоррекция фотографий; опыт web-дизайна; дизайна одежды, аксессуаров; знание программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro и т.д.
Хобби: худ. фотография; дизайн одежды, аксессуаров, web-дизайн; психология; написание картин, портретов живописи и т.д.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Логотип для Onionick Inc1 просмотр
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- Логотипы для White Nails1 просмотр
- Дизайн линейки шампуней для KeyDay1 просмотр
- Логотип для Pixmove1 просмотр
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- Создание брендбука Farmi Immarorare2 просмотра
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