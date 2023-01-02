MariaDhuabaeth

Мария MariaDhuabaeth

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создам уникальный дизайн для ваших проектов)

Качества: перфекционизм, креативное мышление, трудолюбие, выносливость, худ. талант, эстетический вкус.

Навыки: цветокоррекция фотографий; опыт web-дизайна; дизайна одежды, аксессуаров; знание программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro и т.д.

Хобби: худ. фотография; дизайн одежды, аксессуаров, web-дизайн; психология; написание картин, портретов живописи и т.д.

Портфолио

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