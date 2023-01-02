Создам уникальный дизайн для ваших проектов) Качества: перфекционизм, креативное мышление, трудолюбие, выносливость, худ. талант, эстетический вкус. Навыки: цветокоррекция фотографий; опыт web-дизайна; дизайна одежды, аксессуаров; знание программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro и т.д. Хобби: худ. фотография; дизайн одежды, аксессуаров, web-дизайн; психология; написание картин, портретов живописи и т.д.

Я против войны в Украине !