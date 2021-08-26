Презентации / Баннеры / Лого / Визитки 💣
Привет! 👋
Хочешь стильную, понятную, привлекающую внимание презентацию / слайд / баннер, тогда ты явно по адресу.
Заходи, смотри примеры работ.
Их явно заметят и захотят пересмотреть.
Логотипы / Визитки - важная часть брендинга.
Запоминающееся лого - 50% успеха.
Красивая визитка - и вам точно перезвонят.
Буду рада новому сотрудничеству! 🤝
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Портфолио
- ЛОГО Детейлинг авто33 просмотра
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- ЛОГО Наращивание ресниц36 просмотров
- ЛОГО Салон красоты60 просмотров
- Анализ // Тренды // Отчет42 просмотра
- Отчет // Результаты // Анализ54 просмотра
- Динамика продаж // Ребрендинг // Отчет42 просмотра
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- Создание плана мероприятия // Адженда31 просмотр
- Сравнение эффективности работы сотрудников48 просмотров