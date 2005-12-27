Maria_0_1__

Текст с любого носителя на русском или английском языке .
Быстро и грамотно набираю тексты .
-со сканов;
-с фотографий;
-с рукописного текста ;
-с pdf-файлов;
Выполняю форматирование в соответствии с Вашими пожеланиями ( размер шрифта , абзацы , интервал поля)
Заказ будет выполнен с исправлением всех грамматических ,орфографических и пунктуационных ошибок.
Заказ будет выполнен формате Word.
Буда рада сотрудничеству с вами друзья!
Скорее пишите , буду Вам рада помочь !
Нужно для заказа:
Подробное техническое задание.
Требования по оформлению (шрифт ,интервалы , поля , отступы ,исправления ошибок).
Прикрепленный файл с исходным материалом.
Объем услуги в кворке: 15000 знаков .