Maria_0_1__

Текст с любого носителя на русском или английском языке .

Быстро и грамотно набираю тексты .

-со сканов;

-с фотографий;

-с рукописного текста ;

-с pdf-файлов;

Выполняю форматирование в соответствии с Вашими пожеланиями ( размер шрифта , абзацы , интервал поля)

Заказ будет выполнен с исправлением всех грамматических ,орфографических и пунктуационных ошибок.

Заказ будет выполнен формате Word.

Буда рада сотрудничеству с вами друзья!

Скорее пишите , буду Вам рада помочь !

Нужно для заказа:

Подробное техническое задание.

Требования по оформлению (шрифт ,интервалы , поля , отступы ,исправления ошибок).

Прикрепленный файл с исходным материалом.

Объем услуги в кворке: 15000 знаков .