Maria_Ko

Мария Maria_Ko

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Доброго времени суток! Чем я могу быть вам полезна :

1.Видео/фото монтаж 

2.Снимать рекламу 

3.Писать отзывы

4.Переводить с аудио в текст 

И многое другое. 

Быстро учусь, быстро нахожу общий язык с клиентами. 

Не конфликтная, общительная, креативная. 

  • Создать экскиз тату

    Необходимо разработать эскиз татуировки, основанный на дате рождения. Ожидается индивидуальный подход к дизайну и создание уникального рисунка. Уточните стиль и предпочтения для реализации проекта.

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    3 года назад