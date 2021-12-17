Необходимо разработать эскиз татуировки, основанный на дате рождения. Ожидается индивидуальный подход к дизайну и создание уникального рисунка. Уточните стиль и предпочтения для реализации проекта.
Иллюстрации и Рисунки13 заявок
Закрыт
3 года назад
Доброго времени суток! Чем я могу быть вам полезна :
1.Видео/фото монтаж
2.Снимать рекламу
3.Писать отзывы
4.Переводить с аудио в текст
И многое другое.
Быстро учусь, быстро нахожу общий язык с клиентами.
Не конфликтная, общительная, креативная.
Необходимо разработать эскиз татуировки, основанный на дате рождения. Ожидается индивидуальный подход к дизайну и создание уникального рисунка. Уточните стиль и предпочтения для реализации проекта.