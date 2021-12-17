Доброго времени суток! Чем я могу быть вам полезна :

1.Видео/фото монтаж

2.Снимать рекламу

3.Писать отзывы

4.Переводить с аудио в текст

И многое другое.

Быстро учусь, быстро нахожу общий язык с клиентами.

Не конфликтная, общительная, креативная.