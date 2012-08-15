Доброго времени суток, уважаемый заказчик или исполнитель!
О себе: люблю русский язык, скрупулезно исследую любую информацию, которая важна для написания статьи, пишу качественно и увлечённо. Никогда не сдам работу "абы как", внимательно отношусь к выполнению любого, даже самого простого заказа. Мой стимул - литература для личностного роста, и список книг, обязательных для прочтения, постоянно растет.
Долгое время сотрудничала с постоянными заказчиками, а также SEO-компанией в качестве копирайтера (Демис), поэтому необходимость в работе на данной бирже попросту отсутствовала.
О работе: копирайтингом занимаюсь уже три года, пишу тексты любой сложности, но любимые тематики - парфюмерия (могу писать долго и интересно), красота и здоровье, семья и дети, психология, туризм, юриспруденция. Буду рада долгосрочному сотрудничеству!
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