Копирайтинг, рерайтинг, наполнение сайтов

Доброго времени суток, уважаемый заказчик или исполнитель!

О себе: люблю русский язык, скрупулезно исследую любую информацию, которая важна для написания статьи, пишу качественно и увлечённо. Никогда не сдам работу "абы как", внимательно отношусь к выполнению любого, даже самого простого заказа. Мой стимул - литература для личностного роста, и список книг, обязательных для прочтения, постоянно растет.

Долгое время сотрудничала с постоянными заказчиками, а также SEO-компанией в качестве копирайтера (Демис), поэтому необходимость в работе на данной бирже попросту отсутствовала.

О работе: копирайтингом занимаюсь уже три года, пишу тексты любой сложности, но любимые тематики - парфюмерия (могу писать долго и интересно), красота и здоровье, семья и дети, психология, туризм, юриспруденция. Буду рада долгосрочному сотрудничеству!