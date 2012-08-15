Marianna25

Марина Marianna25

 
36 летКазахстан/Актобе
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Копирайтинг, рерайтинг, наполнение сайтов

Доброго времени суток, уважаемый заказчик или исполнитель! 

О себе: люблю русский язык, скрупулезно исследую любую информацию, которая важна для написания статьи, пишу качественно и увлечённо. Никогда не сдам работу "абы как", внимательно отношусь к выполнению любого, даже самого простого заказа. Мой стимул - литература для личностного роста, и список книг, обязательных для прочтения, постоянно растет. 

Долгое время сотрудничала с постоянными заказчиками, а также SEO-компанией в качестве копирайтера (Демис), поэтому необходимость в работе на данной бирже попросту отсутствовала. 

О работе: копирайтингом занимаюсь уже три года, пишу тексты любой сложности, но любимые тематики - парфюмерия (могу писать долго и интересно), красота и здоровье, семья и дети, психология, туризм, юриспруденция. Буду рада долгосрочному сотрудничеству! 

Написание статей
Отзывы заказчиков
revived
35 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Рерайтер статей
Марина отлично справляется с написанием текстов, а главное всё очень грамотно и структурированно написано, приятно читать. Нравится её ответственный подход к работе. Постоянно на связи, всегда можно связаться даже в выходные дни. Буду продолжать сотрудничать дальше!
Спасибо огромное Евгению! Замечательный заказчик, чётко ставит задачи и формулирует свои пожелания, что позволяет работать быстро и продуктивно. Всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
revived
35 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Рерайт новостей
Марина с заданием по рерайту новостей на темы: экономика, финансы и общество справляется на отлично. Если и было пару замечаний Марине, то она их быстро исправляла. Исполнитель был постоянно на связи, и за месяц работы не было ни одного дня, чтоб были нарушены строки. Все вовремя, четко и быстро. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую Всем!
Исключительно положительный заказчик! Всегда на связи, 100 %-ная предоплата.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#527
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#529