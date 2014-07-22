Переводчик с Английского и Русского на Чешский язык. Преподаватель Чешского

Добрый день,

Я занимаюсь переводом с Русского и Английского на Чешский язык.

Чешский язык - мой родной язык.

Я обладаю сертификатом International ESOL Certificate in Advanced English по Английскому языку

С 2013 по 2014 гг. я находилась в Российской Федерации в качестве волонтера. Во время пребывания в России я посещала курсы Русского языка, где получила достаточно опыта для свободного владения Русским языком.

Также во время пребывания в России, я успешно проводила индивидуальные и групповые курсы для начинающих по Чешскому языку (подтверждение по запросу).

В качестве образца перевода (Рус-Чешск), предоставлю пример работы (по запросу).

В качестве образца перевода (Англ-Чешск), вы можете перейти по ссылке на мой двуязыный блог (ссылка ниже).

Буду рада участвовать в интерестных проектах, так как хочу совершенствовать навыки общения на Русском языке.

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Гарантирую качество и скорое выполнение задач.

Спасибо,

Марие.