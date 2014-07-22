Добрый день,
Я занимаюсь переводом с Русского и Английского на Чешский язык.
Чешский язык - мой родной язык.
Я обладаю сертификатом International ESOL Certificate in Advanced English по Английскому языку
С 2013 по 2014 гг. я находилась в Российской Федерации в качестве волонтера. Во время пребывания в России я посещала курсы Русского языка, где получила достаточно опыта для свободного владения Русским языком.
Также во время пребывания в России, я успешно проводила индивидуальные и групповые курсы для начинающих по Чешскому языку (подтверждение по запросу).
В качестве образца перевода (Рус-Чешск), предоставлю пример работы (по запросу).
В качестве образца перевода (Англ-Чешск), вы можете перейти по ссылке на мой двуязыный блог (ссылка ниже).
Буду рада участвовать в интерестных проектах, так как хочу совершенствовать навыки общения на Русском языке.
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Гарантирую качество и скорое выполнение задач.
Спасибо,
Марие.