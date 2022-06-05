Marieee_Mar

Разносторонняя, коммуникабельная личность. По образованию юрист, но просто обожаю творчество и свободу, поэтому проработав помощником у 2 нотариусов ушла из сферы юриспруденции в крупную международную компанию по перевозке грузов и таможенному оформлению на должность менеджера по продажам, где с нуля запускала новый отдел. Обладаю хорошими организаторскими способностями, умею находить общий язык с разными людьми, умею качественно и просто доносить информацию.

На ряду с этим вот уже пять лет интересуюсь темой эзотерики, развиваю себя духовно, увлекаюсь медитациями и практиками. Не так давно открыла для себя тему качественного здорового питания, люблю готовить и красиво укомплектовывать тарелки. Очень люблю природу, люблю фотографировать и фотографироваться. Красиво пишу длинные тексты. Замечаю красоту там, где не видят её другие.