Разработка логотипов, фирменного стиля, создание иллюстраций
Логотипы, фирменный стиль, иллюстрации, ретушь фотографий. Ответственно подхожу к работе, соблюдаю сроки, учитываю любые пожелания. Всегда на связи, приятна в общении :)
Связаться со мной можно при помощи этих контактов:
E-mail: [email protected]
Telegram: @mariiacheri
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Портфолио
- Логотип для ЮПитер354 просмотра
- Alkomarket228 просмотров
- Retro car288 просмотров
- Иконки по теме Шитье294 просмотра
- Retro Car217 просмотров
- Raccoon220 просмотров
- Pumpkin218 просмотров
- Портретная ретушь, цветокоррекция216 просмотров
- Бесшовные паттерны267 просмотров
- Butterflies232 просмотра
- Insects2615 просмотров
- Элементы еды185 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Отлично сработано!
Ответный отзыв
Отличный заказчик!
$20
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена, качеством доволен. По срокам уложились в два раза меньшее время чем было указано в заявке. Хороший и ответственный исполнитель.
Ответный отзыв
Отличный заказчик и просто хороший человек, приятен в общении, четкое тз, моментальная оплата, будем сотрудничать в дальнейшем!
$10
10 баллов
6 лет назад
Осталась довольна общением с Машей. Молоденькая, но очень старательная девочка. Очень тактичный и вежливый человек. Спасибо, Машенька, за сотрудничество. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Работала с Татьяной как с исполнителем - очень довольна. Всегда на связи, всегда можно уточнить, что непонятно, оплата вовремя, все отлично!