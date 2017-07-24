MariiaCheri

Мария Мизина MariiaCheri

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка логотипов, фирменного стиля, создание иллюстраций

Логотипы, фирменный стиль, иллюстрации, ретушь фотографий. Ответственно подхожу к работе, соблюдаю сроки, учитываю любые пожелания. Всегда на связи, приятна в общении :) 

Связаться со мной можно при помощи этих контактов: 

E-mail: [email protected]

Telegram: @mariiacheri

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Отзывы заказчиков
alexxx777
34 годаИндонезия
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Схема Бизнес Центра
Отлично сработано!
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
marsooo
Андрей 
30 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов(-1)
$20
10 баллов
6 лет назад
Иллюстрация лиса
Работа выполнена, качеством доволен. По срокам уложились в два раза меньшее время чем было указано в заявке. Хороший и ответственный исполнитель.
Отличный заказчик и просто хороший человек, приятен в общении, четкое тз, моментальная оплата, будем сотрудничать в дальнейшем!
Ответный отзыв
goodpaty
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Придумать оформление страницы для детского пособия
Осталась довольна общением с Машей. Молоденькая, но очень старательная девочка. Очень тактичный и вежливый человек. Спасибо, Машенька, за сотрудничество. Буду обращаться еще.
Работала с Татьяной как с исполнителем - очень довольна. Всегда на связи, всегда можно уточнить, что непонятно, оплата вовремя, все отлично!
Ответный отзыв