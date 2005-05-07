Перекладач текстів з англійської мови

0985694289

Студентка англійської філології, перекладач англійської мови . Забезпечу якісний письмовий та усний переклад текстів та матеріалів.

Навички : відмінне володіння англійською мовою .

Глибокі знання граматики , лексики та культурних відмінностей.

Високий рівень уваги до деталей та точності .

Вмію ефективно використовувати перекладацькі інструменти та технології.

Особисті якості: відмінні комунікативні навички , здатність працювати в тискливих ситуаціях та виконувати завдання в строк , здатність адаптуватися до різних тематик та стилів тексту .

Любов до літератури

Мови : Англійська , Українська