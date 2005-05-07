Перекладач текстів з англійської мови
0985694289
Студентка англійської філології, перекладач англійської мови . Забезпечу якісний письмовий та усний переклад текстів та матеріалів.
Навички : відмінне володіння англійською мовою .
Глибокі знання граматики , лексики та культурних відмінностей.
Високий рівень уваги до деталей та точності .
Вмію ефективно використовувати перекладацькі інструменти та технології.
Особисті якості: відмінні комунікативні навички , здатність працювати в тискливих ситуаціях та виконувати завдання в строк , здатність адаптуватися до різних тематик та стилів тексту .
Любов до літератури
Мови : Англійська , Українська
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