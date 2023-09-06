копирайтер и опытный менеджер маркетплейсов

Более 1 года успешной работы в сфере копирайтинга и управления маркетплейсами. Завершила более 50 проектов по созданию контента для различных ниш и продвижению на маркетплейсах.

Создание убедительных текстов для товаров и услуг.

Оптимизация контента для SEO."

Управление листингами на маркетплейсах.

Анализ конкурентной среды и определение ключевых метрик для увеличения продаж.