Marina1506

Марина Marina1506

 
26 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Опыт работы в области рерайтинга, копирайтинга. Осуществляю переводы с английского, немецкого языков.

Обладают отличным знанием русского языка, пишу грамотно!

Хорошо владею английским языком (Upper-Intermidiate) и немецким языком (B2).

Имею публикация по темам: экономика, юриспруденция, медицина, культура, отдых, автомобили, техника и т.д.

Отзывы заказчиков
baden777
Виктор 
46 летГермания
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Переводчик: немецкий язык
Благодарю за приятное сотрудничество. Очень качественные переводы, прекрасное владение русским и немецким языками. Язык переводов легкий, хорошо воспринимается читателем. СЕО-переводы, выполненные в соответствии с нашими требованиями. Обязательно продолжим сотрудничество.
Отличный работодатель! Грамотно и четко формулирует задачу, дает разъяснения на все интересующие вопросы. Очень вежливый и доброжелательный. Оплату всегда производит в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
$4/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $9от 1 дня
нет рейтинга