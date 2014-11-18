Опыт работы в области рерайтинга, копирайтинга. Осуществляю переводы с английского, немецкого языков.
Обладают отличным знанием русского языка, пишу грамотно!
Хорошо владею английским языком (Upper-Intermidiate) и немецким языком (B2).
Имею публикация по темам: экономика, юриспруденция, медицина, культура, отдых, автомобили, техника и т.д.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
9 лет назад
Благодарю за приятное сотрудничество. Очень качественные переводы, прекрасное владение русским и немецким языками. Язык переводов легкий, хорошо воспринимается читателем. СЕО-переводы, выполненные в соответствии с нашими требованиями. Обязательно продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный работодатель! Грамотно и четко формулирует задачу, дает разъяснения на все интересующие вопросы. Очень вежливый и доброжелательный. Оплату всегда производит в срок. Рекомендую!
Переводы
1 отзыв
$4/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $9от 1 дня
нет рейтинга