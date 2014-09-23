Портфолио
- Рассылка театрально-концертной кассы157 просмотров
- Рекламное агентство (сайт)151 просмотр
- Алкоголь144 просмотра
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
9 лет назад
Марина оперативно справилась с заданием. Адекватно реагирует на замечания, быстро вносит коррективы. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Все было четко и в срок.
$30
10 баллов
9 лет назад
Продолжаем работать с Мариной и после конкурса тоже
Ответный отзыв
С Романом очень комфортно работать. Четкое и детальное ТЗ, интересная работа и, что не менее важно, сам Роман - ответственный и очень приятный в общении человек. Рекомендую:)
Копирайтинг
2 отзыва
от $7
#643
Презентации
нет отзывов
от $20
#907
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $30
#990
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
#4420