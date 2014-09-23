Marina7719

Марина Marina7719

 
46 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
tati_write
Татьяна 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Копирайт на укр. языке
Марина оперативно справилась с заданием. Адекватно реагирует на замечания, быстро вносит коррективы. Рекомендую к сотрудничеству!
Все было четко и в срок.
Ответный отзыв
krutya
Роман 
38 летГермания
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Копирайтинг - рассылка театрально-концертной кассы
Продолжаем работать с Мариной и после конкурса тоже
С Романом очень комфортно работать. Четкое и детальное ТЗ, интересная работа и, что не менее важно, сам Роман - ответственный и очень приятный в общении человек. Рекомендую:)
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $7
#643
Презентации
нет отзывов
от $20
#907
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $30
#990
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
#4420