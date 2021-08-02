Тестировщик ПО

Опыт в тестировании почти 2 года. Ранее работала в аутсорсинговой компании, где применяла: тестирование мобильных приложений, тестирование веб-приложений. Включая функциональное тестирование, тестирование верстки, регрессионное тестирование, смоук-тестирование, тестирование API с использованием инструментов Postman и Swagger, заполнение тестовой документации (тест-кейсы, чек-листы, тестовые отчеты, баг-репорты). Сейчас тестирую продукт для страховой компании. Использую функциональное тестирование, регрессионное тестирование, смоук-тестирование, тестирование API с использованием инструмента SoapUI. Заполнение тестовой документации в confluence, тест-кейсы в TestRail, баг-репорты в Jira. Закончила курс по тест-дизайну, тест-аналитики и тестирования без требований.