MarinaKharitonov

Марина MarinaKharitonov

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Я графический дизайнер любящий современный стиль и минимализм. Довожу проекты до результата.

💬 Я в соцсетях:

👉 Behance: https://www.behance.net/Mariharitonko

👉 Dribbble: https://dribbble.com/mari_hari 

👉 Instagram: https://www.instagram.com/mari_hari_art/

👉 Facebook: https://www.facebook.com/marina.haritonova.58

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👋 Привет! 

Меня зовут Марина - графический дизайнер и иллюстратор из Питера. 

Мне 32 года и сколько себя помню всегда рисую, лет наверное с трех. Помимо того, что я с отличием закончила академию искусств, где оттарабанила добрые 11 лет, мне не перестало нравиться работать в этой сфере, помогать людям улучшать их проекты и показатели их бизнесов пользуясь инструментами визуальной коммуникации.

14 лет работаю в сфере рекламы и брендинга, как на фрилансе, так и в крупных сетевых рекламных агентствах. В дизайне придерживаюсь минималистичного стиля и с осторожностью использую шрифт с засечками, потому как это тренд ушедшего прошлого. 

Не очень положительно отношусь к ребятам, которым лень поздороваться. Сама стараюсь тактично и адекватно коммуницировать в рамках деловой переписки. 

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李 Ценности

Люблю свою работу, интересные проекты и задания.

Подхожу творчески и с большой ответственностью.

Работу веду до полного одобрения заказчика.

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Дизайн:

– фирменный стиль, логотипы

– упаковки,

– наружной рекламы, 

– социальных сетей

– полиграфической продукции (все виды), 

– брендбук, маркетинг-кит,

– дизайн персоонажей,

– обработка фотографий, коллажи;

– презентации;

– баннера,

– web/ mobile

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📞 Буду рада пообщаться голосом

Есть вопросы? 

Можем созвониться и все обсудить по Вотсапу или Телеграму.

Или переписка. Как вам удобно и комфортно.

🔥 Схема работы 

  • Заполнение брифа или как можно детально расписаноое ТЗ
  • Выбор меня в качестве исполнителя
  • Внесение 50% предоплаты (Сбер,Альфа,Тинькоф)
  • Разработка предварительных вариантов
  • Выбор наиболее подходящего варианта и его доработка
  • Утверждение макета
  • Доплата 50%, обмен отзывами
  • Передача исходных материалов
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Портфолио

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Отзывы заказчиков

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Отрисовка векторы
Спасибо за добросовестно выполненную работу! Марина без проблем прислушалась к задаче и все выполнила четко и быстро, всем рекомендую!
Понравилось работать с Рустамом. Давал понятные комментарии, чертил их прямо на эскизах. Был постоянно на связи. Рекомендую!
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kvantos
Андрей 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Создать Flip Flop портрет по фото.
Наилучшие впечатления и невероятно качественный результат. Это если кратко, об сотрудничестве с Мариной. Талантливейший профессионал с которым приятно работать!
Cпасибо за четкую постанову задачи и отличную коммуникаю и понимание процессов. Понравилось работать с Андреем! Больше бы таких заказчиков ))!
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