💬 Я в соцсетях:
👉 Behance: https://www.behance.net/Mariharitonko
👉 Dribbble: https://dribbble.com/mari_hari
👉 Instagram: https://www.instagram.com/mari_hari_art/
👉 Facebook: https://www.facebook.com/marina.haritonova.58
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👋 Привет!
Меня зовут Марина - графический дизайнер и иллюстратор из Питера.
Мне 32 года и сколько себя помню всегда рисую, лет наверное с трех. Помимо того, что я с отличием закончила академию искусств, где оттарабанила добрые 11 лет, мне не перестало нравиться работать в этой сфере, помогать людям улучшать их проекты и показатели их бизнесов пользуясь инструментами визуальной коммуникации.
14 лет работаю в сфере рекламы и брендинга, как на фрилансе, так и в крупных сетевых рекламных агентствах. В дизайне придерживаюсь минималистичного стиля и с осторожностью использую шрифт с засечками, потому как это тренд ушедшего прошлого.
Не очень положительно отношусь к ребятам, которым лень поздороваться. Сама стараюсь тактично и адекватно коммуницировать в рамках деловой переписки.
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李 Ценности
Люблю свою работу, интересные проекты и задания.
Подхожу творчески и с большой ответственностью.
Работу веду до полного одобрения заказчика.
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Дизайн:
– фирменный стиль, логотипы
– упаковки,
– наружной рекламы,
– социальных сетей
– полиграфической продукции (все виды),
– брендбук, маркетинг-кит,
– дизайн персоонажей,
– обработка фотографий, коллажи;
– презентации;
– баннера,
– web/ mobile
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📞 Буду рада пообщаться голосом
Есть вопросы?
Можем созвониться и все обсудить по Вотсапу или Телеграму.
Или переписка. Как вам удобно и комфортно.
🔥 Схема работы
- Заполнение брифа или как можно детально расписаноое ТЗ
- Выбор меня в качестве исполнителя
- Внесение 50% предоплаты (Сбер,Альфа,Тинькоф)
- Разработка предварительных вариантов
- Выбор наиболее подходящего варианта и его доработка
- Утверждение макета
- Доплата 50%, обмен отзывами
- Передача исходных материалов
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