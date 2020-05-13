Я графический дизайнер любящий современный стиль и минимализм. Довожу проекты до результата.

💬 Я в соцсетях:

👉 Behance: https://www.behance.net/Mariharitonko

👉 Dribbble: https://dribbble.com/mari_hari

👉 Instagram: https://www.instagram.com/mari_hari_art/

👉 Facebook: https://www.facebook.com/marina.haritonova.58

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👋 Привет!

Меня зовут Марина - графический дизайнер и иллюстратор из Питера.

Мне 32 года и сколько себя помню всегда рисую, лет наверное с трех. Помимо того, что я с отличием закончила академию искусств, где оттарабанила добрые 11 лет, мне не перестало нравиться работать в этой сфере, помогать людям улучшать их проекты и показатели их бизнесов пользуясь инструментами визуальной коммуникации.

14 лет работаю в сфере рекламы и брендинга, как на фрилансе, так и в крупных сетевых рекламных агентствах. В дизайне придерживаюсь минималистичного стиля и с осторожностью использую шрифт с засечками, потому как это тренд ушедшего прошлого.

Не очень положительно отношусь к ребятам, которым лень поздороваться. Сама стараюсь тактично и адекватно коммуницировать в рамках деловой переписки.

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李 Ценности

Люблю свою работу, интересные проекты и задания.

Подхожу творчески и с большой ответственностью.

Работу веду до полного одобрения заказчика.

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Дизайн:

– фирменный стиль, логотипы

– упаковки,

– наружной рекламы,

– социальных сетей

– полиграфической продукции (все виды),

– брендбук, маркетинг-кит,

– дизайн персоонажей,

– обработка фотографий, коллажи;

– презентации;

– баннера,

– web/ mobile

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📞 Буду рада пообщаться голосом

Есть вопросы?

Можем созвониться и все обсудить по Вотсапу или Телеграму.

Или переписка. Как вам удобно и комфортно.

🔥 Схема работы

Заполнение брифа или как можно детально расписаноое ТЗ

Выбор меня в качестве исполнителя

Внесение 50% предоплаты (Сбер,Альфа,Тинькоф)

Разработка предварительных вариантов

Выбор наиболее подходящего варианта и его доработка

Утверждение макета

Доплата 50%, обмен отзывами

Передача исходных материалов

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