Написание и перевод уникальных статей на различные темы

Я копирайтер с филологическим образованием. Имею опыт в переводе и написании статей, пресс-релизов, блогов, продуктовых описаний, рекламных текстов и других видов контента.



Профессиональные навыки:



Отличное знание украинского, русского и английского языка и грамматики.

Умение работать с большим объемом информации и соблюдать сроки.

Умение анализировать целевую аудиторию и создавать контент, привлекающий ее внимание.

Знание SEO-оптимизации и умение создавать контент, который продвигается в поисковых системах.



Могу написать статью практически на любую тему.