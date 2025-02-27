Написание и перевод уникальных статей на различные темы
Я копирайтер с филологическим образованием. Имею опыт в переводе и написании статей, пресс-релизов, блогов, продуктовых описаний, рекламных текстов и других видов контента.
Профессиональные навыки:
Отличное знание украинского, русского и английского языка и грамматики.
Умение работать с большим объемом информации и соблюдать сроки.
Умение анализировать целевую аудиторию и создавать контент, привлекающий ее внимание.
Знание SEO-оптимизации и умение создавать контент, который продвигается в поисковых системах.
Могу написать статью практически на любую тему.
Портфолио
- Можно ли гуглить свои симптомы?нет просмотров
- Идеальная осанка - переоценена2 просмотра
- Стоит ли делать рыбный педикюр?нет просмотров
- Безопасен ли подсластитель аспартам для здоровья?нет просмотров
- Работает ли солнцезащитная пудра на самом деле?нет просмотров
Продающие тексты
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#850
Редактирование и Корректура
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#1692
Переводы
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$15/час
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#4963
Копирайтинг
нет отзывов
$15/час
от $10от 2 дней
#5120