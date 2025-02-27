MarinaMura

Марина MarinaMura

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Написание и перевод уникальных статей на различные темы

Я копирайтер с филологическим образованием. Имею опыт в переводе и написании статей, пресс-релизов, блогов, продуктовых описаний, рекламных текстов и других видов контента.

Профессиональные навыки:

  • Отличное знание украинского, русского и английского языка и грамматики.

  • Умение работать с большим объемом информации и соблюдать сроки.

  • Умение анализировать целевую аудиторию и создавать контент, привлекающий ее внимание.

  • Знание SEO-оптимизации и умение создавать контент, который продвигается в поисковых системах.


Могу написать статью практически на любую тему.

Продающие тексты
нет отзывов
$15/час
от $10от 2 дней
#850
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$15/час
от $10от 2 дней
#1692
Переводы
нет отзывов
$15/час
от $10от 2 дней
#4963
Копирайтинг
нет отзывов
$15/час
от $10от 2 дней
#5120