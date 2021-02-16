HTML5/CSS3-верстка

Привет, меня зовут Марина и я начинающий веб-разработчик, в прошлом главный бухгалтер в частных фирмах. Готова прийти к Вам на помощь со своими (хоть пока что и не большими) знаниями в веб-разработке.

Умения: верстка макетов Psd, Figma; адаптивная верстка html/css (flex/grid), возможно применение bootstrap-4/materialize; препроцессоры sass/scss, классификация по БЭМ-методологии.

В течении 2-х недель после передачи архива с готовой работой я бесплатно и сразу исправлю допущенные мной ошибки, которые были не замечены при приеме работы.

Для меня важно чтобы Вы остались довольны моей работой!

Контакты:

E-mail - [email protected]

Telegramr - https://t.me/marina_pilli

Viber - +375447007558

Всегда на связи, готова брать работу сразу, не нарушаю сроков, всегда довожу дело до конца, без предоплаты.

Первые 10 работ выполню по Вашей цене.