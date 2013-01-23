$50
Написать 5 постов для блога
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
1. Поскольку данное ТЗ не сложное, думаю будет логичным производить оплату после произведенной работы. Но, учитывая обоюдный риска первого сотрудничества, допускаю предоплату 50%.
2. Мои условия - качество и выполнение в срок.
3. Всю переписку предпочитаю вести на бирже или на e-mail.
4. В случае взаимного удовлетворения сотрудничеством, имеются далеко идущие планы.
Написать 5 постов для блога
1. Нужно переделать интерфейс лендинга, (скриншот Landing.png). Конкретно: автомобиль, расположенный справа заменить на пирата ( p38). За головой дракона создать фон по картинке (i7). 2. Общий фон лэндинга поменять на ...