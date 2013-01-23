MarinaVR

Марина MarinaVR

 
60 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Создать рерайт игрового лэндинга

1. Поскольку данное ТЗ не сложное, думаю будет логичным производить оплату после произведенной работы. Но, учитывая обоюдный риска первого сотрудничества, допускаю предоплату 50%.

2. Мои условия - качество и выполнение в срок.

3. Всю переписку предпочитаю вести на бирже или на e-mail.

4. В случае взаимного удовлетворения сотрудничеством, имеются далеко идущие планы.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kaori7
37 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Посты для блога
Спасибо за интересное задание и своевременную оплату. Рекомендую Марину как ответственного и порядочного заказчика.
Задание выполнено отлично и вовремя! Я очень довольна. Катерина проявила себя, как грамотный специалист и коммуникабельный человек. Всем рекомендую обращаться к ней.
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valgeor
54 года
14 лет в сервисе
Был
день назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Сделать рерайт готового лэндинга
Марина! Благодарю за сотрудничествою. Цели и задачи поставление вами, были ясны и понятны. С уважением, Бращайко Валерий Георгиевич.
Работа выполнена отлично, качественно и в срок. Очень довольна! Отдельная благодарность за инициативу. Рекомендую обращаться.
Ответный отзыв