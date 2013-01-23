Создать рерайт игрового лэндинга

1. Поскольку данное ТЗ не сложное, думаю будет логичным производить оплату после произведенной работы. Но, учитывая обоюдный риска первого сотрудничества, допускаю предоплату 50%.

2. Мои условия - качество и выполнение в срок.

3. Всю переписку предпочитаю вести на бирже или на e-mail.

4. В случае взаимного удовлетворения сотрудничеством, имеются далеко идущие планы.