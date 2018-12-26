Работаю с удовольствием и на результат. Довольный заказчик = довольный исполнитель.
Авторские тексты с учетом ТЗ и без. Работаю преподавателем в ВУЗе. Много читаю и пишу на разные тематики.
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
5 лет назад
Спасибо Марине за перевод. Было сложно разобрать почерк врача, но задача была выполнено быстро и качественно.
Ответный отзыв
Приятно было работать с Александром. Спасибо.