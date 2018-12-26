Marinarusetska

Марина Marinarusetska

 
42 годаБеларусь/Витебск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Работаю с удовольствием и на результат. Довольный заказчик = довольный исполнитель.

Авторские тексты с учетом ТЗ и без. Работаю преподавателем в ВУЗе. Много читаю и пишу на разные тематики.  

недостаточно оценок
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$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
sashape_work
Пенской 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Нужен перевод мед. справки с русского на английский
Спасибо Марине за перевод. Было сложно разобрать почерк врача, но задача была выполнено быстро и качественно.
Приятно было работать с Александром. Спасибо.
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