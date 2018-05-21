Marinasingkh

Марина Marinasingkh

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Корректирую, редактирую, создаю грамотные тексты на заданную тему

Получаю высшее филологическое образование (4 курс), есть опыт преподавания русского языка школьникам и иностранцам. Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, редактурой.  Не готова писать тексты за 30 р/1000 символов, т.к уважаю свой труд! 

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Отзывы заказчиков

vicka2707
Виктория 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Написать 70 описаний к карточкам товаров
Ответственный исполнитель, всё сделано качественно и в срок, рекомендую.
Виктория четко поставила задачи, своевременно отвечала на вопросы. Было приятно работать, рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга