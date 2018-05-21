Корректирую, редактирую, создаю грамотные тексты на заданную тему
Получаю высшее филологическое образование (4 курс), есть опыт преподавания русского языка школьникам и иностранцам. Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, редактурой. Не готова писать тексты за 30 р/1000 символов, т.к уважаю свой труд!
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
7 лет назад
Ответственный исполнитель, всё сделано качественно и в срок, рекомендую.
Ответный отзыв
Виктория четко поставила задачи, своевременно отвечала на вопросы. Было приятно работать, рекомендую!
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга