Marinavera-2020

Копирайтер со знанием маркетинга и продаж. Помогу решить задачи бизнеса при помощи убедительного текста, либо, разработав контент стратегию
Всем доброго дня.
Предлагаю услуги копирайтера со знанием маркетинга и продаж.
Моя основная цель – помочь решить вам задачи бизнеса при помощи убедительного текста, либо при помощи разработки и внедрения контент-стратегии. Изучаю тему максимально глубоко и делаю качественно. Пока я выбираю те ниши, которые мне интересны и где имею практический опыт.
Мои навыки в копирайтинге:
- информационные статьи;
- продающие тексты;
- тексты для соцсетей и др.
Умею работать с ключами и грамотно вписывать их в любых вхождениях.
Мое портфолио можно посмотреть по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/16dBP8_eGcmhQFWCOY9m59OvgRHTHqRzC
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