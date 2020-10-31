Marinavera-2020

Копирайтер со знанием маркетинга и продаж. Помогу решить задачи бизнеса при помощи убедительного текста, либо, разработав контент стратегию

Всем доброго дня.

Предлагаю услуги копирайтера со знанием маркетинга и продаж.

Моя основная цель – помочь решить вам задачи бизнеса при помощи убедительного текста, либо при помощи разработки и внедрения контент-стратегии. Изучаю тему максимально глубоко и делаю качественно. Пока я выбираю те ниши, которые мне интересны и где имею практический опыт.

Мои навыки в копирайтинге:

- информационные статьи;

- продающие тексты;

- тексты для соцсетей и др.

Умею работать с ключами и грамотно вписывать их в любых вхождениях.

Мое портфолио можно посмотреть по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/16dBP8_eGcmhQFWCOY9m59OvgRHTHqRzC