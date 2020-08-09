Marisichka

Мария Евлаш Marisichka

 
21 годУкраина/Сумы
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический & Web дизайнер

Привет! Я Маша и я графический дизайнер :) Занимаюсь оформлением сайтов, фирменного стиля компаний, созданием инфопродуктов и другими проектами!

Главная задача моей роботы заключается в том, чтобы сделать дизайн не только привлекательным, но и удобным в использовании для клиентов. Провожу детальный анализ вашей ниши, целевой аудитории и конкурентов, тем самым прорабатывая лучшие варианты для правильной концепции работы.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Goldolena
40 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$120
10 баллов
3 года назад
Макет на билборд
Справилась Мария на отлично! Благодарю Вас за работу! Быстро, оперативно, а самое главное - качественно! Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо большое за проект! Было приятно сотрудничать с Вами!
Ответный отзыв