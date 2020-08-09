Графический & Web дизайнер

Привет! Я Маша и я графический дизайнер :) Занимаюсь оформлением сайтов, фирменного стиля компаний, созданием инфопродуктов и другими проектами!

Главная задача моей роботы заключается в том, чтобы сделать дизайн не только привлекательным, но и удобным в использовании для клиентов. Провожу детальный анализ вашей ниши, целевой аудитории и конкурентов, тем самым прорабатывая лучшие варианты для правильной концепции работы.