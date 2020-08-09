Графический & Web дизайнер
Привет! Я Маша и я графический дизайнер :) Занимаюсь оформлением сайтов, фирменного стиля компаний, созданием инфопродуктов и другими проектами!
Главная задача моей роботы заключается в том, чтобы сделать дизайн не только привлекательным, но и удобным в использовании для клиентов. Провожу детальный анализ вашей ниши, целевой аудитории и конкурентов, тем самым прорабатывая лучшие варианты для правильной концепции работы.
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$120
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
3 года назад
Справилась Мария на отлично! Благодарю Вас за работу! Быстро, оперативно, а самое главное - качественно! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Спасибо большое за проект! Было приятно сотрудничать с Вами!