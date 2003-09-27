MariyaArt1

Мария MariyaArt1

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Творчество делает людей счастливее

Всем здравствуйте!

Меня зовут Мария, я CG художник, рисование было со мной с детства, а теперь я готова поделиться своими навыками с вами!

Работая со мой вы получите:

  • Качественную и профессиональную работу с учетом ваших предпочтений и желаний
  • Быструю обратную связь
  • Формат изображения по выбору: GIF, PNG, JPG .
Контакты:

Телеграмм: @junbvy

Вк: https: //vk.com/curd.cheese.

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