Творчество делает людей счастливее
Всем здравствуйте!
Меня зовут Мария, я CG художник, рисование было со мной с детства, а теперь я готова поделиться своими навыками с вами!
Работая со мой вы получите:
- Качественную и профессиональную работу с учетом ваших предпочтений и желаний
- Быструю обратную связь
- Формат изображения по выбору: GIF, PNG, JPG .
Телеграмм: @junbvy
Вк: https: //vk.com/curd.cheese.
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Портфолио
- Графика/графический дизайн20 просмотров
- 3D визуализация окружения28 просмотров
- Бытовая мебель26 просмотров
- Растения и деревья34 просмотра
- Животные23 просмотра