Меня зовут Марк, и я являюсь высококлассным специалистом в сфере 3D моделирования. Закончил частную школу "Dubai Institute of Design and Innovation (DIDI)" в Дубай в 2019 году. На данный момент являюсь фриланс и веду ряд проектов в Аргентине, Канаде и Белоруссии. В моей команде работают 4 специалиста, включая меня.
От себя готов предоставить Вам:
выполнение работы любой сложности
при необходимости: доработки и внесение правок (не безгранично)
налаживание деловых контактов и работа на перспективу в режиме "Партнерство"
вежливое и деловое общение
умение слышать и слушать своего клиента
Требование:
честная оплата труда
беру за свою работу не мало, однако, результат говорит сам за себя
вежливое и деловое общение
желательно взаимодействие на перспективу с клиентом