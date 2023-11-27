Всех рад приветствовать! Я высококлассный специалист по 3D моделированию и готов выполнить работу любой сложности, все зависит от Ваших финансов!

Меня зовут Марк, и я являюсь высококлассным специалистом в сфере 3D моделирования. Закончил частную школу "Dubai Institute of Design and Innovation (DIDI)" в Дубай в 2019 году. На данный момент являюсь фриланс и веду ряд проектов в Аргентине, Канаде и Белоруссии. В моей команде работают 4 специалиста, включая меня.

От себя готов предоставить Вам:

выполнение работы любой сложности

при необходимости: доработки и внесение правок (не безгранично)

налаживание деловых контактов и работа на перспективу в режиме "Партнерство"

вежливое и деловое общение

умение слышать и слушать своего клиента

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