Mark3D

Марк Mark3D

 
28 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Всех рад приветствовать! Я высококлассный специалист по 3D моделированию и готов выполнить работу любой сложности, все зависит от Ваших финансов!

Меня зовут Марк, и я являюсь высококлассным специалистом в сфере 3D моделирования. Закончил частную школу "Dubai Institute of Design and Innovation (DIDI)" в Дубай в 2019 году. На данный момент являюсь фриланс и веду ряд проектов в Аргентине, Канаде и Белоруссии. В моей команде работают 4 специалиста, включая меня.

От себя готов предоставить Вам:

  • выполнение работы любой сложности

  • при необходимости: доработки и внесение правок (не безгранично)

  • налаживание деловых контактов и работа на перспективу в режиме "Партнерство"

  • вежливое и деловое общение

  • умение слышать и слушать своего клиента

Требование:

  • честная оплата труда

  • беру за свою работу не мало, однако, результат говорит сам за себя

  • вежливое и деловое общение

  • желательно взаимодействие на перспективу с клиентом